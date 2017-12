Nyheitsbyrå: Mutko ferdig som VM-sjef

Det melder det statlege russiske nyheitsbyrået TASS onsdag.

Mutko blir sitert på at Alexei Sorokin, som fram til no har hatt ei direktørrolle i VM-komiteen, overtar leiaransvaret.

– Eg skal konsentrere meg om arbeidet i regjeringa, seier visestatsministeren til russiske nyheitsbyrå.

Meldinga om Mutko avgang kjem berre to dagar etter at han tok pause frå vervet som russiske fotballpresident.

Med til historia høyrer det at avisa Kommersant allereie 21. desember melde at Mutko må trekkje seg som leiar for VM-organisasjonskomiteen. Avisa siterte velinformerte kjelder på opplysningane.

Kommersant hevda vidare å kjenne til at Mutkos avgang kjem som eit resultat av press frå Det internasjonale fotballforbundet (Fifa).

Fifa har samtidig overfor omverda gitt si støtte til Mutko som leiar av organisasjonskomiteen for VM sjølv om den russiske visestatsministeren er djupt involvert i den russiske dopingskandalen.

Mutko var idrettsminister då Russland dreiv utstrekt og systematisk dopingjuks under Sotsji-OL på heimebane, og Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) har utestengt han frå olympiske leikar på livstid.

