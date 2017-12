Eit idrettsår med fest og bakrus

2017 starta med eit smell då Daniel André Tande vann nyttårshopprennet, men fem dagar seinare kom eit varsku om at året skulle bli ei berg-og-dal-bane. Tande slurva med bindinga og mista samanlagtsigeren i hoppveka.

Oppturar og nedturar avløyste kvarandre gjennom heile året, og etter kvar fest låg ein bakrus på lur. Mest bokstaveleg trefte det idrettspresident Tom Tvedt, styret hans og NIFs administrasjon då medieinnsyn i bilaga avslørte skyhøgt pengeforbruk på blant anna alkohol.

I løpet av hausten vart Noreg beste nasjon under vinter-OL i Sotsji for nesten fire år sidan. Det skjedde etter kvart som Russland vart frådømt 11 av sine 33 medaljar frå leikane på heimebane.

I skuggen av den russiske dopingskandalen fekk også norsk idrett ein lei dopingsmell. Therese Johaug vart i alle instansar trudd på at ho ikkje hadde prøvd å jukse, men bruken av ein leppekrem som inneheldt steroiden klostebol, kostar henne likevel to heile sesongar og OL.

Domsutvalet i Norges idrettsforbund dømte henne i februar til 13 månaders utestenging, som ville gitt henne høve til OL-deltaking, men FIS anka dommen til Idrettens valdgiftsrett, og fleirtalet av dei tre CAS-dommarane knuste OL-håpet ved å auke straffa til 18 månader.

Reint bord

Sjølv utan Johaug gjorde dei norske langrennskvinnene reint bord i VM i Lahti. Med 36-årige Marit Bjørgen i spissen, som i sitt comeback etter fødsel vann fire gull, vart det norsk siger i seks av seks øvingar. Kvinnene gjorde at Noreg for 10. gong på rad vart beste nasjon i VM nordiske greiner.

Elles var den norske medaljefangsten skuffande i verdsmeisterskapa eitt år før OL. For første gong på 47 år vann ingen norsk mann eit individuelt VM-gull i alpint, langrenn, hopp, kombinert eller skiskyting.

Tre sølv og ein bronse vart total fangst i skiskyttar-VM, ein sølv og ein bronse i alpin-VM, mens stafettsigeren i Lahti sørgde for at også mannlege norske skiløparar fekk VM-gullmedalje om halsen. I den nye sesongen har Johannes Høsflot Klæbo og Johannes Thingnes Bø herja med konkurrentane i langrenn og skiskyting og varsla at den individuelle gulltørken står for fall.

Aksel Lund Svindal var sakna i alpin-VM, men stod for nok eit imponerande comeback etter alvorleg skade og har allereie vunne i OL-sesongen.

Friidrettsbomber

Dei fleste av Noregs triumfar på idrettsbana kjem i relativt smale idrettar, men i år viste norske utøvarar musklar i nokre av dei store.

21-årige Karsten Warholm storma inn til overlegent VM-gull på 400 meter hekk i London i august og vart Noregs første mannlege verdsmeister i ei løpsøving. Han er også den yngste som har vunne øvinga i VM. Med Diamond League-sigrar viste han at triumfen ikkje var noko blaff, og han vart av IAAF kåra til årets stjerneskot i friidretten.

Same dag som cupfinalen i fotball, og på ein av dei første store vinteridrettshelgene i OL-sesongen, sprang Sondre Nordstad Moen inn til fantomtida 2.05.48 på maraton i Japan. Tida er den beste av ein europear nokon gong.

Sykkel-VM i Bergen vart ein fest sjølv om Alexander Kristoff vart slått av Peter Sagan på målstreken i fellesstarten og måtte nøye seg med sølv. Så kom rekneskapstala som viste eit dundrande underskot.

Sølv i handball

I fotball fekk Noreg svensk landslagssjef for begge sine A-landslag, men verken Lars Lagerbäck eller Martin Sjögren fann suksessoppskrifta med det same. 0–6 mot Tyskland i september var det styggaste tapet for mennene på 45 år, og for femte år på rad hadde Noreg fleire tap enn sigrar.

Sjögren fekk det endå tøffare. Kvinnelandslaget rauk ut av EM utan verken poeng eller scoring, og etter sluttspelfiaskoen kom den største stjerna, Ada Hegerberg, med sterk kritikk av leiinga og trekte seg frå vidare landslagsspel.

Tilhengarar av norsk ballidrett måtte nøye seg med to VM-sølv i handball. Mennene jubla for sitt sølv i januar, kvinnene gret for sitt i desember. Bak ei av dei siste lukene i julekalenderen pleier det nemleg å vente eit handballgull for kvinner, men i år vart det tap i finalen.

