Brasils fotballpresident suspendert av Fifa

Del Nero har beheldt posisjonen sin i Brasils fotballforbund sjølv om han i 2015 blei sikta for økonomisk kriminalitet av amerikanske styresmakter.

Fifa opplyste fredag at Del Nero er suspendert frå alle fotballrelaterte aktivitetar mens han blir etterforska av den etiske komiteen. I første gang gjeld det i 90 dagar, og det kan eventuelt bli forlengd med 45 dagar.

Del Nero flykta frå Zürich i mai 2015 då fleire av Fifa-kollegaar blei arrestert på oppdrag frå amerikanske styresmakter. Han trekte seg frå FIFA-styret etter å ha mista fleire møter og blei så sikta for korrupsjon.

Brasil har ikkje villa utlevere han til USA.

Fifa har ikkje gjort det klart kva som førte til avgjerda fredag, men Del Nero blei nemnt i rettssaka mot tre andre tidlegare Fifa-leiarar i New York.

Under prosedyrane torsdag sa forsvararen til Brasils tidlegare fotballpresident José Maria Marin at klienten hans var uskyldig og at det i verkelegheita var Del Nero som trekte i trådane og innkasserte mutingar.

