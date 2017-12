Sjokkert dansk handballekspert: – Resten av VM blir oppvisningskampar for Noreg

Han har vore med i topphandballen som trenar og TV 2 Danmark-ekspert i fleire tiår. Når Nygaard snakkar, er det lurt å lytte.

– Eg er faktisk stadig vekk litt i sjokk, seier Nyegaard etter at Noreg slo Russland heile 34–17 onsdag.

– Det var så suverent, så klinisk, så sublimt. Det var nesten på nippet til å bli fråstøytande, seier Nyegaard til NTB.

– Noreg har jo det Danmark ikkje har, nemleg føter. Dei norske spelarane er så raske og flinke til å skifte retning. Og i tillegg har spelarar som Stine Bredal Oftedal og Nora Mørk også eit blikk som går begge vegar.

Ein vegg

– Katrine Lunde hadde nær 60 i redningsprosent, men det var jo nesten ikkje store redningar. Det var eit norsk forsvar som heilt nekta russarane å skyte med kvalitet.

Oppvisninga kom i kamp sju, og det imponerer dansken.

– At Noreg kunne prestere på dette nivået så seint i turneringa, er sterkt. Dei hindra russarane i å skape ein fysisk kamp fordi dei var hurtigare i tankerekkja i angrep. Og så gjorde Noreg nesten ikkje feil, seier Nyegaard og ristar litt på hovudet.

Sikker vinnar

– Kan Noreg tape i semifinale og finale?

– Nei, Noreg kan ikkje tape for Nederland i semifinalen. Eg trur også det blir Frankrike i finalen. Etter det eg så av Noreg i dag (kvartfinale), så seier det oppe i mitt hovud: Det blir ikkje nokon semifinale eller finale i VM: Det blir to oppvisningskampar for Noreg, seier Nyegaard.

