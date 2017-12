Avlyst super-G-renn blir køyrt i Val-d`Isère laurdag

Det internasjonale skiforbundet (FIS) opplyste om endringane etter at utfortreninga torsdagen måtte bli avlyst på grunn av kraftig snøfall og sterk vind.

Vêrprognosane er ikkje lystige. Utforrenn kan berre bli køyrt om det har vore minst éi trening i framkant. Opphavleg skulle utforrennet i Val-d`Isère gå laurdag, men i staden blir det super-G. FIS nyttar høvet til å få avvikla rennet som blei avlyst i St. Moritz sist søndag.

Det kan dermed liggje an til at dei beste kvinnelege fartsalpinistane skal køyre to super-G-renn i den franske skimetropolen. Super-G stod frå før på søndagsprogrammet.

(©NPK)