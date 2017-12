Snowboard: OL-håpet Bergrem skadd i USA

Uhellet skjedde under trening til Dew Tour i Breckenridge, Colorado.

– Eg landa frampå, og dum som eg var sette eg handa framfor meg og olbogen vart vridd motsett veg av det den skal. Det var jævlig vondt, seier Torgeir, som fekk olbogen ut av ledd, rauk leddband og fekk mindre frakturar i armen.

Trønderen frå Klæbu har hatt sin beste sesongstart nokon gong, og 25. november enda han på 3.-plass i Big Air i verdscupen i Beijing.

I ei pressemelding fortel landslagssjef Per Iver Grimsrud at han køyrde rett bak Bergrem då sistnemnde tok seg for med handa.

– Eg såg fallet og skjønte med ein gong «no har han vondt». Han er ein harding, så det var ikkje noko poeng å spørje om det gjekk bra. Det var berre å få han på legevakta med ein gong.

26 år gamle Bergrem reiser heim til Noreg, og der skal han blant anna følgjast opp av Olympiatoppen i vekene som kjem.

– Det legane her har gitt inntrykk av er at OL ikkje skulle vere i fare. Vi håpar at han skal vere tilbake til å køyre snowboard i midten av januar, seier landslagstrenar Grimsrud.

OL-uttaket er ikkje gjort, men Bergrem har levert ein god søknad med prestasjonane hittil i sesongen.

– Dette er ikkje optimalt, men eg håpar eg slepp å operere. Eg trur og håpar at eg skal vere klar for det som skal skje resten av sesongen. På den eine sida er det kjipt å bli skadd når du er inne i ein god stim. På den andre sida er eg glad for at eg har gode resultat i ryggen. Det hadde vore verre å bli skadd utan dei, seier Bergrem.

