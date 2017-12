Skadefritt Noreg før Russland-kampen

Det bekreftar landslagslege Anne Froholdt overfor NTB.

– Ingen sjukdom og inga oppblussing av småskadar. Alt ser bra ut. Vi var ute og åt i går, men ingen er blitt matforgifta etter det, seier Froholdt.

Det var framfor Noregs gruppespelskamp mot Polen at Heidi Løke og Emilie Hegh Arntzen fekk trøbbel etter eit pizzamåltid ute på ein «fridag». Om natta vakna dei begge med magesmerter, og det enda med at dei begge måtte stå over kampen mot Polen. Noreg vann uansett kampen 35–20.

Det er venta at det blir langt jamnare når Noreg møter Russland seinare onsdag. Då er det i tillegg snakk om vinn eller forsvinn. Norsk tap betyr at turneringa er over.

