Landslagskapteinane signerte historisk lønnsavtale

– Eg er stolt over å vere norsk fotballspelar, sa Maren Mjelde under signeringsseansen i den norske ambassadens residens i London.

Saman med Fulham-proffen Johansen og representantar for Norges Fotballforbund (NFF) og spelarorganisasjonen NISO sørgde ho for at den unike likelønnsavtalen vart formelt underskriven.

Pionerar

Avtalen inneber at NFF aukar lønna til kvinnelandslaget med 2,5 millionar kroner i 2018. Samtidig har herrelandslaget bestemt seg for å gi bort 550.000 kroner av sine marknadsinntekter til fotballkvinnene.

Dermed får kvinne- og herrelandslaget drygt seks millionar kroner kvar i lønn i 2018.

– Denne avtalen er truleg unik i verdssamanheng. Det er veldig positivt at Noreg er ein pioner. Dette fortener jentene, seier NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt.

– Samtidig er dette ei anerkjenning for kvinnefotball generelt, og det er fantastisk å sjå kor mykje dette betyr for spelarane, legg Bjerketvedt til.

Viktig økonomisk løft

Herrelandslagets kaptein Johansen seier det ikkje var vanskeleg å seie frå seg noko av den kommersielle bonusen då spørsmålet kom frå NISO og NFF.

– Jentene er like viktige som oss. Eg synest det er veldig bra at dei får same lønn som oss for å spele på landslaget. Samanlikna med kvinnelandslaget er herrelandslaget veldig privilegert frå før, seier midtbanemannen.

Rammene til kvinnelandslaget er nesten dobla i den nye avtalen.

– Dette er ei investering i kvinnelandslaget som forhåpentlegvis vil gi det løftet vi treng i ei tid der det skjer mykje på kvinnesida i internasjonal fotball. For mange av spelarane vil det bety ein reell endring økonomisk som gjer at dei kan få ein betre kvardag sportsleg. Like viktig er kanskje den respekten spelarane på begge lag har vist for kvarandre ved inngåinga av denne avtalen, seier NISO-leiar Joachim Walltin.

Interesse

Den norske likelønnsavtalen har fått stor merksemd internasjonalt, og fleire andre fotballforbund har fatta interesse for avtalen.

Blant anna har Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) invitert NFF til ein likestillingskonferanse i mars neste år. Dessutan har Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og andre forbund bedt om informasjon om avtalen.

(©NPK)