Ishockey: Uklare signal frå KHL om OL

I ei fråsegn frå ligaen heiter det at meldinga tysdag vart publisert ved ein feil. Ifølgje KHL-sjef Dmitrij Tsjernysjenko vil ein ikkje ta noka avgjerd før ein ser kor mange russarar som får klarsignal til OL-deltaking.

For ein månad sidan trua KHL med å nekte alle sine spelarar OL-spel dersom Russland ikkje fekk delta i OL som eigen nasjon og under eige flagg.

Førre veke bestemte IOC å suspendere Russlands OL-komité som følgje av avsløringane om organisert dopingjuks, og Russland får ikkje delta i vintervekene som eigen nasjon.

Fram og tilbake

Derimot blir det opna for at individuelle russarar kan godkjennast som OL-deltakarar dersom dei oppfyller visse vilkår. Dei skal då konkurrere som "olympisk utøver frå Russland" og under OL-flagget.

Tysdag melde Russlands OL-komité at den støttar utøvarar som ønsker å nytte dette, og same dag kom beskjeden om at KHL ikkje ville legge hindringar i vegen.

No er det likevel ikkje sikkert at Patrick Thoresen og andre KHL-spelarar får velsigning for OL-spel.

Alvorleg

Eit OL utan KHL-spelarar vil redusere kvaliteten på turneringa betrakteleg. Mange lag har allereie mista mange av sine beste spelarar ettersom NHL denne gongen ikkje gir frå seg spelarar til OL.

I motsetning til NHL har KHL lagt inn ein OL-pause i sitt grunnserieprogram, så eit eventuelt OL-nei vil vere ein rein reaksjon på IOCs behandling av russiske utøvarar.

