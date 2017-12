Ingen IOC-bekymring for Tokyo-OL

Coates leier koordineringskommisjonen, og han sa etter ein tre dagars inspeksjonstur at han ikkje er bekymra med tanke på førebuingane.

– Vi fekk rapportar om framgangen i bygginga av anlegga, og det er eit område vi ikkje i det heile er bekymra for. Japan held alle dei oppsette fristane, og eg ser ingen grunn til at eit så sofistikert land ikkje skal fortsette å gjere det, sa australiaren.

Japan fekk kritikk etter at dei opphavlege planane for hovudarenaen vart vraka av statsminister Shinzo Abe for to år sidan. Årsaka var sterke reaksjonar i folket på den opphavlege prislappen på 2 milliardar dollar.

Sidan har planlegninga og byggjearbeida komme på sporet, og nyleg vart den første nybygde permanente arenaen opna i Musashino vest i Tokyo. Den hallen skal romme badmintonturneringane og fektinga i moderne femkamp.

IOC har jobba med arrangøren for å redusere kostnadane for leikane, og Coates sa at det arbeidet held fram.

– Vi vil fortsette å leite etter moglegheiter for kostnadsreduksjonar. Neste versjon av budsjettet vil vere ferdig før årsskiftet, og vi får sjå det når vi kjem til Pyeongchang i februar, sa han.

