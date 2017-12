Abbingh skaut Nederland til VM-semifinale

Nederlendarane gneistra ikkje særleg. Dei sleit lenge med å hekte av Tsjekkia sjølv etter å ha fått 7-1-leiing ganske fort.

Venstreback Lois Abbingh var den store spelaren i kampen med 14 mål.

Nederland spelte finale i VM 2015 (tap for Noreg) og EM 2016 (nytt tap for Noreg). I OL i fjor vart det bronsekamp og nytt tap for Noreg.

Nederlendarane møter vinnaren av oppgjeret mellom Russland og Noreg i semifinalen fredag.

Kvartfinalen gjekk for berre 1/4 fullsett hall i Magdeburg. Kvinnehandball pirrar ikkje tyskarane så mykje, og ekstra lite no som deira eige lag er utslått.

