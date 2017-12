Russiske utøvarar vil konkurrere under nøytralt flagg

For å beskytte reine russiske utøvarar har Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) sagt at desse kan stille under nøytralt flagg i Sør-Korea.

Den moglegheita er fleire klare til å ta, ifølgje det russiske nyheitsbyrået Tass.

Dmitri Dubrovski, president i det russiske hopp- og kombinertforbundet, seier at utøvarane har bestemt seg for å delta.

– Medlemmene i det russiske hopplaget har halde eit møte og samrøystes bestemt seg for å delta i OL under det nøytrale flagget, seier han.

Den same beskjeden kjem frå Alexander Zubkov som er president i Russlands bobforbund.

Han er sjølv ein av dei russiske utøvarane som er blitt avslørt for å ha dopa seg under OL i 2014. Då vann han to gullmedaljar som han sidan har måtta returnere.

Zubkov har tidlegare uttalt at han meinte russiske utøvarar bør dra til OL trass i at ein ikkje kunne stille opp under det russiske flagget.

– Vi er sett i ein situasjon der vi skal konkurrere utan nasjonalsong og flagg, men vi er nøydd til å bevise styrken i russisk sport, sa han nyleg.

Dei russiske utøvarane som ønsker å stille opp under nøytralt flagg, må først godkjennast av IOC. Dei vil vere sikre på at utøvarane ikkje har vore innblanda i den organiserte dopingskandalen i Russland.

(©NPK)