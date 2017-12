Real Madrid møter PSG allereie i åttedelsfinalen

Den regjerande meisteren fekk ei knalltøff trekning. PSG scora heile 25 mål i gruppespelet og har på papiret ei slagkraft få – om nokon – kan matche. Real Madrid har til gjengjeld rutinen etter å ha vunne Champions League tre gonger dei fire siste sesongane.

Ein annan kremkamp blir Chelsea mot Barcelona. Det har vore mange klassiske oppgjer mellom dei to klubbane opp gjennom åra. Kven hugsar ikkje den dramatiske semifinalekampen på Stamford Bridge med Tom Henning Øvrebø som dommar i 2009?

Det låg mange sterke gruppetoarar i bollen måndag. Det fekk Tottenham merke. London-laget vann sin gruppe framfor Real Madrid, men enda opp med å trekke Juventus. Italienarane var i finalen i både 2015 og 2017.

Gunstig

Dei tre andre engelske klubbane fekk ei gunstig trekning. Manchester City skal møte sveitsiske Basel, mens Liverpool trekte Porto. Sevilla blir Manchester Uniteds motstandar i åttedelsfinalen.

Dei to andre kampane er Bayern München (Tyskland) – Besiktas (Tyrkia) og Sjakthar Donetsk (Ukraina) – Roma (Italia).

Dei spanske klubbane har dominert Champions League tungt dei siste sesongane. Real Madrid har vunne tre av dei fire siste finalane, mens Barcelona gjekk heile vegen i 2015. Bayern München er førre ikkje-spanske vinnar (2013).

I skuggen av La Liga har Premier League nærmast lege nede for teljing. Sidan 2012 har England berre hatt lag i semifinalen to gonger. Denne sesongen ser det vesentleg lysare ut for engelskmennene.

Betring

Alle fem PL-klubbar tok seg greitt vidare frå gruppespelet. Det er historisk og ei klar forbetring. Spørsmålet er om dei har det som skal til når det verkeleg drar seg til i cupspelet. Manchester Citys herjingar, både i heimleg liga og i Europa, seglar opp som den største trusselen frå balløya.

Chelsea var det einaste engelske laget som ikkje klarte å vinne si gruppe. Premier League-meisteren førre sesong hadde los på førsteplassen, men skusla den bort i siste runde. Dermed hadde London-klubben berre tre alternativ i trekninga: Barcelona, Paris Saint-Germain og Besiktas.

Dei første kampane i åttedelsfinalane blir spelt 13./14. og 20./21. februar. Returoppgjera går 6./7. og 13./14. mars.

