Kvinneleg boksar tatt i doping, deltok i Brækhus-stemne

Novotnikova tapte sin kamp mot islandske Valgerud Gudsteinsdottir. Ho testa positivt på det forbodne stoffet stanzolol i etterkant av kampen. Stoffet er det same som friidrettssprintaren Ben Johnson vart tatt for i 1988.

Dopingsaka mot den tsjekkiske boksaren er dårlege nyheiter også for Brækhus, som har gått hardt ut mot Noregs idrettsforbund (NIF) for deira motstand mot proffboksing. Eitt av NIFs argumenter har vore svakheiter i antidopingarbeidet.

– First Lady Promotion beklagar at ein utøver på vårt stemne har testa positivt, men samtidig er vi stolte av vårt effektive antidopingprogram. Vi trur sterkt på at alle utøvarar skal ha ein rettferdig og rein idrett, seier administrerande direktør Morten Andreassen i ei pressemelding.

Selskapet vil ikkje kommentere saka ytterlegare før ei endeleg avgjerd i dopingsaka er tatt.

