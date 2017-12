Birgit Skarsten vart årets paralympiske roar

I sesongen då pararoarane gjekk frå å konkurrere over 1000 meter til det dobbelte, sette Skarstein verdsrekord og leverte uslåelege prestasjonar i VM då ho vann singlesculler i klasse para PR1.

Ho kunne ikkje delta under gallaen fordi ho er i Canada for å delta i verdscupen i langrenn for funksjonshemma som førebuing til Paralympics i Pyeongchang.

Sett ut

– Eg vart heilt sett ut då eg fekk brev om tildelinga. Heilt ærleg trudde eg ikkje det var mogleg at eg kunne få prisen, sidan vinnarane tidlegare år har vore så like meg med tanke på kjønn og konkurranseklasse. Dette er både ei veldig hyggeleg overrasking og ei stor ære, seier Skarstein i ei pressemelding frå Norges roforbund.

I staden for å ta imot prisen i London var ho fredag i løypene i Canmore og førebudde seg til verdscuprenna i helga, som blir innleidde med sprint laurdag.

– Eg har sendt inn ein video der eg står litt forblåst på ein slette på Sjusjøen og takkar for prisen. Den får gjere nytta under gallamiddagen, seier ho.

I godt selskap

Ho vann prisen i konkurranse med australske Erik Horrie (singlesculler menn PR1), brasilianske Diana Barcelos de Oliveira/Jairo Klug (dobbeltsculler miks PR3) og nederlandske Annika van der Meer/Corne de Koning (dobbeltsculler miks PR2). Alle er verdsmeistrar.

Andre prisvinnarar under FISA-gallaen: Årets mannskap kvinner: Jeannine Gmelin, Sveits (singlesculler). Årets mannskap menn: Tysklands åttar. Årets trenar: Alexis Besancon, Frankrike.

(©NPK)