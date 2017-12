Tøff kamp om dei siste åtte ledige plassane i Europaligaen

16 lag er allereie kvalifiserte og åtte gruppetrearar frå meisterligaen kjem inn blant dei 32-laga som går til cuprunden. Dermed står det att åtte plassar. Og i dei fleste av gruppene er det framleis spenning om kven som går vidare.

Det norske innslaget i Europaligaen er dessverre allereie slått ut, og det er allereie klart at Zenit St. Petersburg og Real Sociedad går vidare i gruppe L, mens Vardar slår følgje med Rosenborg ut av turneringa.

Også i gruppe B, E, GRAM og K er all spenning borte. Her er det allereie klart at Dynamo Kiev, Partizan Beograd, Atalanta, Lyon, Steaua Bucuresti, Viktoria Plzen, Lazio og Nice er vidare.

Apollon, Everton, Zulte Waregem, Vitesse, Skënderbeu, Young Boys, Lugano og Hapoel er ute frå desse gruppene.

Viss spenning

Det betyr at det framleis er ei viss spenning i dei sju gruppene som står att. I gruppe H er Arsenal allereie gruppevinnarar med dei ti poenga sine og sikra avansement. Engelskmennene møter BATE Borisov, som har fem poeng. I den andre kampen i gruppa tek Røde Stjerne imot Köln i ein kamp der vinnaren tek alt. Vinnaren sikrar seg vidare spel, mens taparen definitivt er ute. BATE på si side er vidare dersom dei vinn over Arsenal, samtidig som kampen mellom Köln og Røde Stjerne ikkje får nokon vinnar.

Italia har tre lag vidare, AC Milan, Atalanta og Lazio. Men også Spania kan få med tre lag til utslagsrundane dersom Athletic Bilbao slår følgje med Villarreal og Real Sociedad.

Athletic Bilbao er nummer to i gruppe J med åtte poeng, bak overraskingslaget Østersund (10 poeng). Men dei er framfor Zorya Luhansk (seks), og allereie Hertha som er utslått med fire poeng. Spanjolane er vidare dersom dei unngår tap mot Zorya, og kan vinna gruppa dersom ikkje Østersund vinn kampen sin mot Hertha.

FCK må vinna

Franske Marseille er nummer to i gruppe I med sju poeng og møter gruppevinnar Salzburg. Franskmennene er vidare med uavgjort, men kan også gå vidare med tap dersom den andre kampen i gruppa endar uavgjort. Det oppgjeret blir spelt mellom Vitória Guimarães og Konyaspor. Men Marseille er ute viss dei taper og det blir ein vinnar i den andre kampen.

For Ståle Solbakken og København i gruppe F kan tre av dei fire laga i gruppa gå vidare før den siste kampen. Sheriff leier gruppa med ni poeng, eitt framfor Lokomotiv Moskva, tre framfor København og sju framfor Fastav Zlín som allereie er slegen ut.

Dersom FCK og Lokomotiv Moskva vinn kampane sine er mennene til Solbakken vidare som gruppetoar med ni poeng, på innbyrdes oppgjer mot Sheriff. Vinn FCK og Lokomotiv taper, blir det danske hovudstadslaget gruppevinnar, mens Sheriff blir gruppetoar.

Men vinn FCK og Lokomotiv Moskva spelar uavgjort må mennene til Solbakken vinna med to mål for å gå vidare. Blir sigeren berre eitt mål, må FCK scora fire gonger eller meir for å sikra avansement.

Kjempar om 2.-plassen

I gruppe A er Villareal vidare, mens Slavia Praha og FC Astana kjempar om andreplassen. Her er det allereie klart at Astana er ute, på same måten som Hoffenheim i gruppe C. I denne gruppa er Braga klare for avansement, mens Ludogoretz og Istanbul kjempar om siste den siste avansementsplassen.

I den siste gruppa, gruppe D, er AC Milan klare for utslagsrundane, mens AEK Aten og Austria Wien kjempar om andreplassen som gjev vidare spel. Her er Rijeka ute.

(©NPK)