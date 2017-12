Russisk OL-sjef: – Urettferdig og umoralsk

Styret i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) valde utestenging som straff for avsløringane rundt det statsstøtta russiske dopingprogrammet. Samtidig blir det opna for at russiske utøvarar kan få delta i leikane i Sør-Korea under nøytralt flagg.

– Å straffa uskuldige er berre urettferdig og umoralsk. Denne avgjerda motseier grunnleggjande olympiske prinsipp, sa den russiske OL-toppen Zjukov til nyheitsbyrået R-Sport etter at avgjerda til IOC var gjort kjend.

– Alle må svara for syndene sine, la han til.

Kom med orsaking

Også det russiske utanriksdepartementet reagerte på avgjerda til IOC tysdag kveld.

«Er dette smertefullt? Veldig … Overlever vi? Ja», skreiv talskvinna til departementet Maria Zakharova på Facebook-kontoen sin ifølgje nyheitsbyrået AP.

I tillegg til å vera leiar for den russiske OL-komiteen er Alexander Zjukov medlem av IOC-styret. Før styret tok avgjerda si tysdag, heldt Zjukov ein tale.

Ordlyden står ifølgje nyheitsbyrået AP på nettsidene til den russiske OL-komiteen, og der går det fram at Zjukov kom med ei orsaking.

– Som president for Russlands OL-komité beklagar eg dei brota på antidopingreglane som er gjort i landet vårt, sa Zjukov.

Han skal samtidig ha avvist hovudskuldingane mot Russland om at landet hadde eit storstilt dopingprogram under vinterleikane på heimebane i 2014.

Utestengde

I styreavgjerda frå IOC går det elles fram at alle russiske idrettsleiarar som var involvert i Sotsji-leikane i 2018 blir nekta akkreditering til Pyeongchang-OL. Det same gjeld alle tilsette i det russiske idrettsdepartementet.

Russlands mektige visestatsminister Vitalij Mutko, som var idrettsminister under Sotsji-leikane, er utestengd frå OL på livstid. Det same er Jurij Nagornykh som då va nestkommanderande for idrettsministeren

Leiaren for den russiske OL-komiteen Alexander Zjukov er suspendert som Russlands medlem i IOC-styret.

IOC opplyser vidare at sanksjonane mot Russland kan bli oppheva etter avslutningsseremonien i Pyeongchang dersom landet har retta seg etter pålegga dei fekk tysdag.

