Putin avviser russisk OL-boikott

Tysdag bestemte styret i Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) å stengje ute Russland som nasjon frå vinterleikane i Sør-Korea som straff for det omfattande dopingprogrammet i landet.

Samtidig blir det opna for at russiske utøvarar kan delta under nøytralt flagg.

Dagen etter er president Putin sitert av fleire russiske nyheitsbyrå på at han ikkje vil legge hindringar i vegen for utøvarar som ønskjer å delta i Sør-Korea.

– Vi kjem definitivt ikkje til å erklære nokon boikott, vi vil ikkje hindre nokon i å konkurrere, dersom dei ønskjer å delta, sa Putin.

Utsegna fall då den russiske statsleiaren heldt ein tale på eit bilproduksjonsanlegg i Nizjnij Novgorod.

I den same talen skal Putin ha annonsert at han stiller til attval som russisk president.

