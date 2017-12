WADA godkjenner antidopinglaboratoriet i Mexico by

WADA har oppheva den 12 månader lange utestenginga av laboratoriet tysdag.

– Vi vil gjerne takke laboratoriet for samarbeidet deira og for arbeidet dei har lagt ned for at det var mogleg å oppheve sanksjonen, sa generaldirektøren i WADA, Olivier Niggli.

– Vi er sikre på at laboratoriet har retta opp manglane, og ekspertgruppa vår vil følgje arbeidet deira tett framover for å vere sikre at det fungerer etter dei høge krava som WADA har sett, sa han vidare.

Laboratoriet blei utestengt for å ikkje følgje regelverket til WADA.

