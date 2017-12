Strenge straffar i kampfiksingsaka

Saka gjeld grov korrupsjon og grovt bedrageri der dei to spelarane gjorde ein avtale med ein tredjeperson for å bidra til at sine respektive lag skulle tape kampen i same serierunde i 2012.

Tysdag opplyser NFF at Doms- og sanksjonsutvalet stenger dei to ute frå norsk fotball i 2 år og 3 månader. Dei to spelarane er i dette tidsrommet fråteke moglegheita til å delta i konkurransar og trening, og å ha tillitsverv i norsk fotball.

Dei to spelarane er domfelt i det sivile rettsapparatet, og doms- og sanksjonsutvalet har lagt til grunn bevisvurderingane som er gjort i lagmannsretten.

Fotballspelarane blei i lagmannsretten dømt til 14 månaders fengsel for grov korrupsjon og grovt bedrageri. Høgsterett avgjorde å redusere straffa til ti månader for begge.

Då saka var oppe i tingretten i 2015 blei enda ein fotballspelar kjent skyldig. Han fekk fengsel i seks månader, men blei frifunnen av lagmannsretten. Og så ein svensk bakmann er dømt i saka. Då saka var oppe i Høgsterett blei straffa sett til to års fengsel.

Kjernen i striden i saka har vore kampane Østsiden-Follo og Frigg-Asker, som begge blei spelt 24. juni 2012. Påtalemakta mente kampane blei fiksa og tok ut tiltale mot i alt fem fotballspelarar og to moglege bakmenn.

To av spelarane blei frikjent i tingretten. Det same blei den eine av dei to ein trudde var bakmenn. Etter å ha tatt omtenkingstid anka aktor Asbjørg Lykkjen dommen for alle tiltalte til lagmannsretten. Der blei tre av spelarane, og den nemnde bakmannen, frikjent.

(©NPK)