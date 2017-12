Nigeriansk OL-medaljevinnar klar for Sarpsborg 08

Usman Mohammed har skrive under ein treårskontrakt med sarpingane, opplyser klubben i ei pressemelding onsdag.

Sportssjef i Sarpsborg Thomas Berntsen seier det dreier seg om ein fysisk sterk spelar som er god til å halde på ballen.

– Han har god oversikt og flott pasningsfot. Han har eit enormt potensial, men vi må jobbe hardt saman for å få det ut. Klarer vi det, snakkar vi raskt om ein profil i Eliteserien, seier Berntsen.

Den sentrale midtbanespelaren har trent med klubben dei siste par vekene.

– Det er veldig bra for meg å vere her. Det er litt kaldare her enn andre stadar i Europa, men det kjem eg til å bli vand til, seier 23-åringen.

