Northug ikkje i stand til å trene

Northug og trenar Stig Rune Kveen møtte landslagssjef Vidar Løfshus og herrelandslagstrenar Tor Arne Hetland måndag formiddag.

Det er uvisst når Northug kan konkurrere igjen. Det er uaktuelt at han deltar i Davos kommande helg. Toblach helga etter er også uaktuelt. Det er uvisst om 31-åringen kan delta i Tour de Ski.

– Vi har hatt eit veldig bra møte, seier Petter Northug.

– Eg er svært godt nøgd med dialogen rundt kva som no er viktig for meg og planen framover som vi saman har lagt, seier Petter Northug i ei melding som er lagt ut via Norges Skiforbunds WhatsApp.

– Petter har no først og fremst fokus på at kroppen skal respondere på trening, og han bruker dei kommande vekene på god og solid trening før vi bestemmer neste steg, seier Northugs personlege trenar Stig Rune Kveen.

(©NPK)