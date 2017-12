Messi-statue vandalisert igjen

Denne gongen blei statuen kutta av ved anklane. Dermed stod berre føtene til Messi og ein ball igjen etter at vandalane hadde forlate staden. Kroppen til fotballstjerna låg på bakken ved sida av.

Statuen i Buenos Aires blei oppført i juni 2016 etter at Messi offentleggjorde at han ikkje ønskte å spele fleire landskampar for heimlandet. Den avgjerda har han seinare gått tilbake på.

I januar blei statuen for første gong vandalisert. Då blei den delt i to på midten.

Messi-statuen står på gata Promenade de Glorias saman med tilsvarande monument av andre store idrettsstjerner. NBA-veteranen Manu Ginóbili, tennisstjerna Guillermo Vilas og formel 1-storheita Juan Manuel Fangio er blant desse.

Heller ikkje naboane til Messi har vore immune mot hærverk. I 2016 blei tennisracketen til Gabriela Sabatini stolen.

