Løseth om parallellslalåm: – Ekstra spennande

– Det ser bra ut, seier Nina Haver-Løseth til NTB mens ho skuar mot den nye slalåmbakken i Holmenkollen som er under oppbygging.

Ikkje sidan 2003 har dei norske jentene køyrd verdscuprenn i alpint i Noreg, men allereie 1. januar blir alpineliten samla, både kvinner og menn, til parallellslalåm i Holmenkollen, i eit såkalla City Event.

Opphavleg ønskte ein å køyre konkurransen ned unnarennet i Holmenkollbakken, men den var for bratt, og Det internasjonale skiforbundet (FIS) sette foten ned. Dermed måtte ein tenkje nytt, og løysinga blei ein spesialbygget provisorisk bakke frå VM-haugen, over vegen og ned mot unnarennet. Bakken er under oppbygging, og måndag fekk Haver-Løseth sett på bakken. Ho likte det ho såg.

– Tempo og fart

– Eg liker at det er litt helling og at det ikkje berre er paddeflatt. Eg synest dei har bygd opp eit bra stillas. Det er nok helling til at det blir nok tempo og fart, seier Sunnmørs-jenta.

Ho legg til at det er litt vanskeleg å få så mykje ut av ein halvferdig bakke utan snø. FIS ønsker å innføre fleire såkalla City Events med parallellslalåm, ein disiplin Haver-Løseth likar.

– Det har noko med at det er ein ting ein meistrar, og så er det ein svært publikumsvennleg grein. Det er høgt tempo og mykje som skjer. FIS ønsker meir og meir av sånne renn, for dei ser at det funkar. Det er i fleire større stader som i Stockholm og Oslo, seier Haver-Løseth som også kunne lagt til Moskva og München.

Delte meiningar

Men ikkje alle liker City Events og parallellslalåm. Henrik Kristoffersen har tidlegare sagt at han ikkje liker disiplinen, og Haver-Løseth seier til NTB at det nok er delte meiningar om disiplinen innanfor alpinmiljøet.

– Eg trur at dersom han hadde dominert der også så hadde han nok vore meir glad i det. Men eg kan forstå det, for det går jo på cupen så det blir på ein måte litt feil dette systemet. Men det er berre å trene på det.

– Det er annleis. Ein har ein person ved sida av seg som er eit ekstra moment, så ein kan fort bli stressa. Startgaten er eit anna konsept enn kva vi er vane til, så det er eigentleg heilt annleis enn å stå på start heilt aleine, men det er det som gjer det ekstra spennande, held den norske alpinisten fram.

To og to køyrarar setter første nyttårsdag utfor den 180 meter lange bakken som består av 18 porter og eitt hopp ned i motbakken i hoppbakken.

– Det blir veldig gøy. Også blir det mykje familie og kjentfolk som kjem og ser på, folk som aldri har sett meg køyre, frå Ålesund og vidare, så det blir veldig artig.

(©NPK)