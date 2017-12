Lundby-rival blir fotfølgd i jakta på rekord

Det er hysteri rundt den japanske storhopparen. Ho vil med den neste sigeren sin i verdscupen vere den mestvinnande hopparen nokon gong.

Før trippelen i helga står Takanashi med 53 enkeltsigrar, akkurat det same som Gregor Schlierenzauer.

– Takanashi har vore soleklart best i mange år. Det er vel det som skal til, at du har eineren. Då kjem populariteten, seier Maren Lundby til NTB om den elleville interessa frå Japan.

Lundby vann kvalifiseringa torsdagen og serverte eit breitt glis då ho passerte horden av japanske pressefolk i mediesona.

– Det er ganske heavy det presset ho er under, seier Lundby om jakta på Takanashi.

– Sjølv på fri trening har ho så mange folk med kamera etter seg. Suksessen har gitt henne nokre store fordelar, som god økonomi. Ho kan gjere nesten som ho vil. Men eg ville nok ikkje hatt det presset på meg fram til OL, seier Kolbukameratene-jenta.

I Japan har Takanashi fullstendig danka ut hoppgutane. Der handlar alt om å følgje superstjerna på kvinnesida.

– Får vi sjå det same her, berre du vinn det meste?

– Det er vanskeleg å seie. Eg har ikkje heilt trua på det, men eg merka allereie i fjor at det verkeleg hjelper å vinne nokre renn. Det skal eg prøve å fortsette med, seier Lundby.

– Blir det meir merksemd, skal eg berre nyte det. Eg skal glede meg over at nokre vil ha tak i meg. Eg skal prøve å spreie glede, slik at folk blir glad i skihopping for damer, seier 23-åringen.

