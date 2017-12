Helleland gjer nytt kutt i støtta til NIF-toppane

Tildelinga av spelemiddel for neste år blei vedtatt i statsråd fredag. Totalt løyver kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) 710,9 millionar kroner til idretten, ein auke på 26,9 millionar frå 2017.

Allereie ved tildelinga i fjor varsla Helleland at ho ville kutte i tilskotet til sentralleddet i NIF også for 2018. Dette gjentok ho også i eit intervju med NTB i starten av november.

– Det er ingen grunn til å gå tilbake på det eg sa for eitt år sidan etter det som er blitt kjent dei siste dagane, sa Helleland i kjølvatnet av vedleggssleppet som viste at NIF-toppane hadde brukt mykje pengar på mat og alkohol.

Blanda mottaking

NIF hadde bede om 137,5 millionar i grunnstønad til forbundet sentralt og regionalt, men får berre 125 millionar kroner. Det er 5 millionar mindre enn for 2017.

– Først og fremst vil vi gjerne takke på vegner av idretten for den tildelinga vi har fått. 710,9 millionar kroner representerer ein auke på 26,9 millionar kroner og er jo eit solid signal på kor viktig norsk idrett er for samfunnet vårt, seier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

Ho er samtidig litt skuffa over at tildelinga til NIF sentralt og regionalt er redusert.

– Vi har tatt dei politiske signala i samband med post 1 på alvor. I dialogen med Kulturdepartementet har vi forsikra dei om at vi allereie har igangsett omstilling og modernisering. Vi har understreka at det vil ta tid og medføre kostnader i ein periode, og resultata kjem ikkje med éin gong. Derfor hadde vi håpa at vi kunne fått litt større olbogerom i ein overgangsfase, seier Kvalevåg.

Ønskjer meir aktivitet

Samtidig som støtta til NIF-toppane blir mindre, aukar summane til særforbunda, til toppidretten og til barne-, ungdoms- og breiddeidretten. Målsettinga til departementet er at tilskotet skal bidra til auka aktivitet over heile landet.

– Vi ønskjer meir aktivitet for flest mogleg, samtidig som vi sikrar gode vilkår for toppidretten, seier Helleland om vedtaket fredag.

Grunnstønaden til særforbunda går opp 13 millionar kroner til 261 millionar. Toppidretten får 10 millionar kroner meir (frå 145 til 155), mens tilskotet til breiddeidretten aukar frå 161 til 169,9 millionar kroner.

– Vi har fått ein auke på 10 millionar kroner, og det vil vi gjerne takke for. Dette vil nok først og fremst gå til kostnadsauke på grunn av OL og Paralympics. I tillegg ser vi med spenning på dialogen som ein indikerer til i tildelinga i samband med styrkt utøvarfinansiering, seier toppidrettssjef Tore Øvrebø.

Effektivisering og kjønnsbalanse

For to veker sidan varsla Norges idrettsforbund nedbemanning med om lag 15 årsverk. Ein av årsakene til dette var signalet om redusert stønaden til staben.

– Etter at idretten sjølv stilte tydelege krav til toppleiinga i NIF om openheit rundt pengebruken, og at regjeringa reduserte overføringane til sentralleddet i NIF, har forbundet sett i gang med å effektivisere drift og ressursbruk. Ein open og effektiv organisasjon vil vere sterkare rusta for framtida og styrke grasrota og kvardagsaktiviteten i norsk idrett, seier kulturministeren.

I tilskotsbrevet for 2018 skriv Kulturdepartementet at det stiller krav til blant anna godt styresett, prioritering av etikk og haldningsskapande antidopingarbeid og betre kjønnsbalanse i leiande stillingar.

