FIS suspenderer ytterlegare to russiske langrennsløparar

Dei to siste er dei same to som blei utestengt frå alle framtidige OL av Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) tidlegare fredag.

Det dreier seg om Julija Tsjekaleva og Anastasija Dotsenko.

Sarah Lewis, generalsekretær i FIS, fortalde om situasjonen under eit pressetreff på Lillehammer Hotell fredag kveld.

– Vi måtte vente med å ta avgjerda om suspensjon til vi fekk oversendt grunnlagsmaterialet for utestenginga frå IOC, og det materialet fekk vi først måndag. Då fekk vi bevisa som dei la til grunn for utestengingane. Det er eit dokument på 57 sider, og det er offentleg, sa Lewis.

Ho hevdar at det ikkje var mogleg å gjennomføre suspensjon for verdscupopninga i Ruka, fordi dei då ikkje sat på det same materialet som dei gjer no.

– Då hadde vi berre avgjerda frå IOC å stelle oss til. Då IOC kunne levere oss bevisa, kunne dopingpanelet til FIS ta ein sjølvstendig avgjerd, sa Lewis.

I helga er det verdscuprenn i Lillehammer. Dei går utan dei åtte utestengde langrennsløparane frå Russland.

Ikkje over

Førstkommande tysdag skal styret i IOC ta avgjerda om Russland som nasjon skal utestengjast frå OL. Ikkje lenge etter håper Lewis at FIS kan ta avgjerda om suspensjonen av russarane eventuelt skal gjerast om til ei permanent utestenging for eit gitt tidsrom.

– Først skal vi ha full høyring. Det har utøvarane krav på. Dessutan har dei også moglegheita til å appellere til Idrettens Valdgiftsrett (CAS), og dette kan ta tid. Vi får at det kjem ein endeleg avgjerd før OL i Pyeongchang startar, sa Lewis.

IOC kan berre sjå bort frå utøvarar i OL. Det som skjer mellom OL har FIS ansvaret for.

Fortgang

– Vi håper at prosessen kan gå sin gong så fort som mogleg etter at IOC har hatt sitt styremøte. Det er i alle partars interesse, også utøvernes, sa Lewis.

Mange meiner at FIS har opptredd seint i denne saka sidan IOC har slått fast skriftleg at opplysningane levert av dopingvarslaren Grigorij Rodtsjenkov om eit statsstyrt russisk dopingprogram under OL i Sotsji er truverdig.

Sarah Lewis gjentok igjen at FIS ikkje kunne ha agert noko raskare enn dei har gjort.

(©NPK)