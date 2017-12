Auka statstilskot til Antidoping Norge

Tilskotet, som blei vedtatt i statsråd fredag, er det høgste til Antidoping Norge nokon gong.

– Vi prioriterer arbeidet med «fair play» i idretten høgt. Dei siste års avsløringar av massiv dopingbruk i idretten viser at det er behov for auka innsats på antidopingfeltet. Derfor aukar vi også dette året tilskotet til Antidoping Norge, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Helleland, som også er visepresident i Det internasjonale antidopingbyrået (WADA), er opptatt av at Antidoping Norge kan halde fram med å nedkjempe doping og fremje ein rein idrett.

– Gjennom tilskotet for 2018 ønskjer Kulturdepartementet å leggje til rette for at Antidoping Norge framleis skal vere blant dei leiande antidopingorganisasjonane i verda, seier kulturministeren.

(©NPK)