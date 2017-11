Zlatan opnar for forlenging med United

Avisa meiner å ha kjelder som veit at Zlatan skal i samtaler med manager José Mourinho rundt årsskiftet.

36-åringen er tilbake etter kneskaden. Etter fråvær i sju månader gjorde han comeback mot Newcastle 18. november. Så langt er det enda med fire innhopp frå reservebenken og ingen scoringar.

– Min einaste løyndom er at det har vore hard jobb. Eg har trent fem-seks timar om dagen, sa svensken etter comebacket.

Zlatans noverande kontrakt med Manchester United går ut til sommaren.

– Akkurat no er eg berre klar for å spele fotball igjen. Kva som skjer i framtida står att å sjå. Eg er i den alderen at eg bestemmer over meg sjølv. Eg skriv ikkje fem- eller tiårskontraktar no, har Zlatan sagt.

(©NPK)