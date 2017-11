Silva forlengjer med City

Det er eitt år ekstra samanlikna med eksisterande kontrakt.

31-åringen har vore i City sidan 2010.

– Eg er veldig nøgd med at eg bind meg til City. Eg er stolt av det eg har oppnådd med klubben i dei sju og eit halvt åra eg har vore her. Eg føler at vi har gode sjansar til å vinne nye titlar, seier Silva til klubbens nettside.

David Silva kom til Manchester City frå Valencia. Han har bidratt til blant anna to seriemeisterskap, to ligacuptitlar og éin FA-cuptittel.

Silva har også 35 mål på 118 landskampar for Spania.

