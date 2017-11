Stöckl sender uforandra lag til Russland

Kommande helg er det verdscuprenn i Nizjnij Tagil i Russland. Dit reiser Daniel-André Tande, Robert Johansson, Andreas Stjernen, Anders Fannemel, Johann André Forfang og Halvor Egner Granerud.

Det er dei same seks hopparane som representerte Noreg under opningsrenna i Finland.

– Vi reiser frå Ruka med ein fantastisk laginnsats. Det verkar som utøvarane har tatt med seg mykje sjølvtillit frå sist helg. Det å vinne lagkonkurransen igjen viser at vi er heilt i toppen med fleire utøvarar, seier Stöckl.

– Men vi ser at vi framleis har noko å gå på, til dømes når det gjeld stilpoeng. Det var gledeleg å sjå Johann (Forfang) på pallen igjen søndag og Daniel og Robert rett utanfor pallen. Vi har vist meir stabil hopping enn tidlegare, og dette gjer meg trygg på at vi kan halde fram med å kjempe i toppen, legg han til.

Onsdag tar han med seg elevane til Russland.

– Vi reiser til Nizjnij Tagil med det same laget i og med at dei utøvarane har vist at dei kan vere med å prege renn, seier landslagstrenar Stöckl.

Fredag er det kvalifisering i Nizjnij Tagil.

