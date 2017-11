Fleire russiske friidrettsutøvarar diska frå OL

Diskvalifikasjonane kjem som følgje av at dopingprøvene frå OL i 2012 i London er testa på nytt.

Gusjtsjina var allereie fråteke eitt gull og eitt sølv frå OL-stafettane i 2008 i Beijing og 2012 i London fordi hennar lagvenninner blei tatt for doping. No viser nye testar at også ho brukte doping i London.

Nazarova blei nummer fem i lengdehopp i London. No blir ho og Gusjtsjina strokne frå resultatlistene i dei to meisterskapa.

Over 100 utøvarar er diskvalifisert frå OL i 2008 og 2012 etter at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) starta å teste dopingprøvene på nytt.

I forkant av Rio-OL i fjor blei det bestemt at russiske friidrettsutøvarar ikkje fekk delta i meisterskapen på grunn av omfanget av positive dopingprøver. Unntaket var Darja Klisjina, som fekk delta i lengd som følgje av eit spesialløyve.

(©NPK)