Fifa: – Ingen teikn til utbreidd doping i russisk fotball

Russland er dei siste åra blitt fråteken fleire medaljar i sommar- og vinter-OL etter avsløringane om utstrekt bruk av doping, inkludert tukling med dopingtestar.

Fotball er ein av idrettane der det ifølgje Det internasjonale antidopingbyrået (WADA) er blitt dekt over positive dopingprøver.

– Ut frå den informasjonen vi har, kan vi ikkje snakke om utstrekt bruk av doping i russisk fotball, heiter det i ei fråsegn frå Fifas generalsekretær Fatma Samoura tre dagar før VM-trekninga skal finne stad i Moskva.

Ho seier også at alle dopingtestar som blir tatt under verdsmeisterskapen, vil bli frakta til Lausanne i Sveits for analysar same dag.

