Tre år med plusstal i Eliteserien

– Vi har gjort hat-trick på økonomi. Botnlinja i Eliteserien har vore positiv tre år på rad, seier Leif Øverland.

Han er administrerande direktør i Norsk Toppfotball (NTF), ligaforeininga for Eliteserien og 1. divisjon.

– Eliteseriebarometeret viser tal som det er grunn til å bli stolt av. Europaligaspel betyr mykje for norsk fotballøkonomi, og klubbane har vorte dyktigare på spelarutvikling og spelarsal. Klubbane er i stor framgang. Det kjem av dyktig leiarskap, og det blir bygd gode fundament både i Eliteserien og 1. divisjon, seier Øverland.

Men ein del klubbar slit framleis, slik som nedrykksklare Viking, der ei rad personar må gå. Aalesund må òg gjennom ein kuttrunde etter nedrykket frå Eliteserien. Totalinntrykket er likevel «god kontroll». Lågare spelarlønningar har ført til ei meir nøktern framferd i norsk fotball.

Fotballen feirar seg sjølv seinare måndag. Ei rad prisar skal delast ut under den tv-sende «Fotballfesten» på Ullevaal stadion. Dit kjem det som kan krype og gå i norsk fotball.

Søt musikk

Øverland har ein klar ambisjon om at norsk fotball må heve seg i europacupane.

– Det er veldig enkelt. Sportslege ambisjonar bør vere knytte til spel i Champions League og Europaligaen, og det vil fôre landslaget med spelarar som kan ta det neste steget. Vi som leiarar skal leggje til rette for klubbane slik at Europa-ambisjonen er mogleg. Hardt arbeid med tydelege spelereglar, der målet er tindrande klart: Fleire norske lag i Europa er bra for norsk fotball. Det er bra for spelarane, klubbane, Lars Lagerbäck og ein draum for oss supporterar, seier Øverland til NTB.

Han hentar inspirasjon hos artistar som Kygo og Alan Walker, som begge har hatt stor suksess utanfor landegrensene.

– Det må vere lov å tenkje stort. Kven skulle trudd at norsk musikk skulle herje internasjonale hitlister for nokre år sidan? Ved å trene best kan vi få til det same i fotballen, seier Øverland.

Vaksen veslesøster

Fotballtoppen er klar på at kvinnene skal løftast fram i åra framover. NTF samarbeider tett med Serieforeningen for kvinnefotball, og Øverland gler seg stort over sponsorfesten i Toppserien.

– Sjølvsagt kan vi gjere meir. Det handlar om haldningar. Norsk fotball må innsjå at veslesøster har vorte vaksen. Kvifor skulle ikkje fotballjentene kunne skape den same stoltheita og begeistringa som handballjentene? seier Øverland.

