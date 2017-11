Hareide på landslagstur til Emiratane

Det stadfestar sunnmøringen overfor dansk TV 3. Det blir første gongen på fleire år at Danmark tar med seg eit ligalandslag til varmare strøk når det er vinterpause i Norden.

Blant spelarane som er høgaktuelle for ein tur til Emiratane, er Rosenborg-duoen Nicklas Bendtner og Mike Jensen.

Under opphaldet i Midtausten skal Danmark spele ein uoffisiell landskamp mot Sverige. Det er så langt ingen andre kampplanar.

Det er ikkje sikkert at Hareide får med seg dei beste spelarane frå den danske superligaen.

– Eg ser bort frå spelarar i FC København viss klubben kvalifiserer seg til cupspelet i Europaligaen, seier landslagssjefen til TV 3.

Ligalandslag er ei nemning på landslag som er reservert for spelarar frå heimlege klubbar og frå klubbar i resten av Norden. Dei nordiske landa har lang tradisjon for å sende slike landslag ut på tur i januar, men verken Danmark eller Noreg har samla slike ligalandslag dei siste åra.

For danskane har årsaka vore reint økonomisk. Men no tar dei seg råd til ein tur ettersom Hareide tidlegare i månaden sikra Danmark ein svært lukrativ plass i VM-sluttspelet i Russland neste år. Det skjedde med 5–1-sigeren mot Irland over to omspelskampar.

Fredag får danskane vite kva lag dei møter i gruppespelet i VM.

(©NPK)