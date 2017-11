Droppar fri for å ta VM-gullet

Vanlegvis får handballtroppen eit par dagar fri heime før avreise til meisterskap. Den regelen er no endra, både på grunn av at landslagssjef Thorir Hergeirsson ikkje vil bryte rytmen, men også med tanke på Japan-VM i 2019.

Noreg VM-opnar mot Ungarn laurdag 2. desember.

– No kjem første kamp på laurdag, og oftast har vi byrja søndag eller måndag. Det betyr at det blir lite tid imellom, og vi treng tid til å jobbe med ting som vi ser i turneringa at vi treng å jobbe med. Då blir det heseblesande å stikke heim éin dag, så vi fann ut at det er betre å prøve dette. Vi skal også til VM i Japan, og då blir det mykje lengre periodar saman, så vi må jo tole det også, seier Hergeirsson til NTB.

Om dei norske handballjentene kjem så langt at dei skal spele medaljekamp 17. desember, vil dei ha vore samla i nøyaktig fire veker i samband med VM.

Noreg avsluttar firenasjonarsturneringa på Sotra med først å slå Ungarn 29–24 laurdag, før Russland vart slått på straffar søndag. Sjølve kampen enda 27–27.

Hergeirssons mannskap er storfavoritt til å ta VM-gullet og er i tillegg tittelforsvarar.

