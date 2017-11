Klæbo leika med rivalane i Ruka-sprinten

Den nærmaste på resultatlista var lagkamerat Pål Golberg og svensken Calle Halfvarsson.

Klæbo gjentok dermed sprintsigeren frå Ruka for eitt år sidan. OL-håpet var i ein heilt eigen klasse. Golberg kryssa målstreken nesten halvtanna sekund bak lagkameraten og måtte berre riste på hovudet over differansen.

Sprintlandslagstrenar Arild Monsen var òg full av beundring.

– Eg trudde ikkje sånt gjekk an. Å vere så overlegen. Mildt sagt ein maktdemonstrasjon. Taktikken var å liggje i teten, men det låg ikkje i det å gå solo, sa han til NRK.

OL-favoritt

Klassisk sprint står òg på programmet under OL i Pyeongchang i februar neste år. Til det rennet må Klæbo finne seg i å ha skaffa seg eit førebels krystallklart favorittstempel.

Klæbo viste òg kjempeform under den norske langrennsopninga på Beitostølen sist helg, og fredag heldt han definitivt fram i same stilen i Finland. I prologen var trønderen i ein eigen klasse og vann med meir enn to og eit halvt sekunds margin til den nærmaste konkurrenten.

I finalen rykte han allereie frå start og sjokkerte konkurrentane. I den siste bakken hadde han framleis ei stor luke, og fjorårsvinnaren heldt lett unna nedover oppløpet.

Ein liknande sigersmargin har ein knapt sett i ein verdscupsprint for menn.

Fossli i finalen

Klæbo hadde òg selskap av sprintlandslagskollega Sondre Turvoll Fossli i finalen. Han vart til slutt nummer seks.

Eirik Brandsdal, Martin Johnsrud Sundby og Finn Hågen Krogh rauk alle ut i kvartfinalane. Emil Iversen kom seg til semifinalen, men måtte der gi tapt.

Hans Christer Holund, Simen Hegstad Krüger og Didrik Tønseth måtte sjå kvartfinalane frå sidelinja etter å ha komme til kort i prologen.

(©NPK)