Harsem stort lyspunkt i norsk fiaskosprint

På ein elles trist norsk dag gjekk Harsem lett vidare til finalen. Der måtte ho strekkje våpen mot eit knippe konkurrentar, men vart nummer fem.

Kontrasten til den klassiske sprinten på Beitostølen førre helg var enorm. Da gret tjueåtteåringen av skuffelse og rådville i målområdet etter å ha roke ut i semifinalen.

– Dette betyr veldig mykje for meg. Eg har slite litt med den mentale biten ei tid, og da er det gøy for meg å vise for meg sjølv at eg kan, sa Harsem til NTB i målområdet.

– Eg er ikkje heilt fornøgd med finalen, men eg er fornøgd med å gå til finale, for det er ikkje kvardagskost for meg, la ho til.

Nilsson igjen

Svensken Stina Nilsson vann sprinten fredag føre den amerikanske overraskingsjenta Sadie Bjornsen. Russaren Julija Belorukova tok tredjeplassen føre Ida Ingemarsdotter frå Sverige.

Nilsson gjentok dermed fjorårssigeren i Ruka. Også for to år sidan var ho på pallen.

– Dette var ein fin måte å starte på. Eg har lykkast veldig godt her dei tre siste åra, slo den svenske vinnaren fast.

Forutan den sterke pallplassen Harsem enda sprintopninga i Ruka med norsk nedtur på kvinnesida. Harsem var det einaste norske lyspunktet. Varden Meråker-løparen er tilbake på landslaget denne sesongen.

Norsk nedtur

Ved sida av Harsem var Anna Svendsen det einaste norske jenta som sikra seg avansement frå prologen. Svendsen vart slått ut i kvartfinalen.

Marit Bjørgen, Maiken Caspersen Falla, Heidi Weng, Silje Øyre Slind, Mari Eide, Ragnhild Haga og Tiril Udnes Weng rauk alle ut i prologen.

Etter målgang vedgjekk smørjesjef Knut Nystad at det heile kom av ein smørjebom. Brorparten av dei norske stjernene var slått med meir enn 15 sekund av prologvinnar Ida Ingemarsdotter.

Dei svake norske plasseringane betyr at sterke samanlagtkandidatar som Weng og Bjørgen har fått redusert sjansane sine i minitouren ein heil del. Ein annan av tourfavorittane, svensken Charlotte Kalla, rauk ut i semifinalen.

