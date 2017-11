frontpage Espen Andersen til topps i verdscupopninga i kombinert, Schmid nummer to

Det vart full klaff for kombinertgutane under verdscupopninga i Ruka fredag. Espen Andersen og Jan Schmid sørgde for norsk dobbel.