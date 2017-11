Dobbelt russisk OL-vinnar og tre andre russarar er stengde ute av IOC

Det er Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) som har bestemt seg for å ta OL-gulla til Zubkov i toar- og firarbob frå vinterleikane i 2014. Zubkov, som òg er president i det russiske bobforbundet, er stengd ute for all framtid.

Blant dei andre utøvarane som har mista medaljar og er stengde ute, er skøytesprintaren Olga Fatkulina som tok sølv på 500-meteren i Sotsji.

IOC har trekt tilbake medaljar frå ei rad russiske utøvarar etter Sotsji-leikane. Ingen av dei har levert positive dopingprøver, men ei etterforsking leidd av Richard McLaren har avslørt omfattande juks og manipulering av dopingprøver under leikane.

