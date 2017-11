Noreg slo Tyskland – klare for semifinale i curling-EM

Noreg måtte vinne den siste kampen i gruppespelet mot Tyskland for å bli klare for semifinale i meisterskapen. Det klarte dei norske gutane, som no møter Sverige i kampen om finalebilletten.

Mot Tyskland tok Team-Ulsrud føringa med to poeng i den første runden, før Tyskland tok eitt poeng i kvar av dei to neste rundane. Noreg reiv igjen til seg initiativet med to nye poeng i den fjerde runden. Men norske poeng også i sjette og tiande runde vann til slutt Team Ulsrud 6–4. Dei to siste tyske poenga kom i runde fem og åtte.

Noreg avslutta dermed gruppespelet med seks sigrar og tre tap. Sverige vann gruppespelet framfor Sveits, begge hadde åtte sigrar og eitt tap. Skottland vart nummer tre, mens Noreg fekk den fjerde og siste semifinalebilletten.

Noreg tok seks sigrar og gjekk på tre tap i gruppespelet. Tapa kom mot dei tre andre semifinalistane.

Ein semifinale betyr også at Ulsruds lag sikra seg OL-tur til sørkoreanske Pyeongchang i februar neste år. Dersom Ulsruds lag ikkje hadde nådd semifinalen, hadde dei måtta ut i omspel om OL-billetten mot Steffen Walstads lag.

(©NPK)