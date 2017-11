IOC stengjer ute fire nye utøvarar etter Sotsji-OL

I tillegg til utestenginga mistar òg Tretjakov medaljen han vann.

Dei tre andre som er stengde ute, konkurrerte òg i skeleton, inkludert bronsevinnaren Jelena Nikitina.

Dei to siste tok ikkje medaljar. Det dreier seg om Maria Orlova og Olga Potylitsina.

Tidlegare er seks russiske langrennsløparar stengde ute frå framtidige OL, blant dei Aleksandr Legkov og Maxim Vylegzjanin.

Årsaka til utestenginga er det IOC ser som eit statsstyrt dopingprogram som mellom anna inkluderer byting av forsura prøver med reine prøver.

Totalt er Russland til no strippa for seks medaljar frå Sotsji-OL, av dei to gull.

