Søtvik får sjansen i Ruka

Kombinertgjengen reiste måndag til Finland for å førebu seg til dei kommande konkurransane. Den doble NM-meisteren Mikko Kokslien står i spissen for laget, der også Jørgen Graabak, Jan Schmid, Espen Andersen, Magnus Moan og nemnde Søtvik er med.

– Sindre får sjansen i Ruka etter svært gode prestasjonar i NM. Han har sin styrke i hoppbakken, og det kan vere ein fordel i den store bakken i Ruka, seier landslagssjef Kristian Hammer.

Jarl Magnus Riiber og Magnus Krog måtte stå over NM med sjukdom. Også verdscupen kjem litt for tidleg for duoen.

– Begge kjem til å liggje på Lillehammer for å førebu seg til sin sesongstart på heimebane, seier Hammer.

Verdscupen flyttar seg til Lillehammer 2. og 3. desember.

