Lineker leier VM-trekninga i fotball

Det opplyste Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) fredag.

Linker fekk med seg to VM for England, og han vart toppscorar i 1986-VM i Mexico. Han var med å ta England til semifinalen fire år seinare.

Linker jobbar no for BBC og er blitt valt som vert trass i at han har vore svært så kritisk til Fifa på Twitter, der han over 6,7 millionar følgjarar.

– Linekers ærlege og opne synspunkt og hans gode kjennskap til fotball tener fotballjournalistikken, seier Fifas visegeneralsekretær Zvonimir Boban.

Maria Komandnaja har jobba for Fox Sports i meir enn eit tiår og er ein av Russlands mest kjente sportsjournalistar.

VM-sluttspelet går frå 14. juni til 15. juli neste år.

Seedingsgruppene ser slik ut:

Nivå 1: Russland, Tyskland, Brasil, Portugal, Argentina, Belgia, Polen, Frankrike.

Nivå 2: Spania, Sveits, England, Colombia, Mexico, Uruguay, Kroatia, Peru.

Nivå 3: Island, Costa Rica, Sverige, Tunisia, Egypt, Senegal, Iran, Danmark.

Nivå 4: Nigeria, Japan, Marokko, Panama, Sør-Korea, Saudi-Arabia, Australia, Serbia.

Det er berre nasjonane frå Uefa som kan trekkjast mot lag frå eige kontinent i dei åtte gruppene.

(©NPK)