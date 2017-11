Russlands antidopingorgan framleis utestengt

Det kom fram under WADAs møte i Seoul. Avgjerda inneber at Russland heilt eller delvis kan bli utestengt frå vintervekene i Pyeongchang i februar.

RUSADA, det russiske antidopingbyrået, nektar å oppfylle to krav frå Verdsantidopingorganisasjonen.

Det var ikkje venta at WADA ville lette på utestenginga av RUSADA, sidan russarane har vegra seg for å innrømme at dei har drive med eit statsstøtta dopingsystem.

Russarane har heller ikkje ønskt å opne for uavhengig tilgang til urinprøvar som er tatt dei siste åra.

Ifølgje McLaren-rapporten skal over 1000 russiske idrettsutøvarar vere involverte eller ha dratt nytte av manipulerte dopingprøvar dei siste åra, av dei 95 vintersportsutøvarar.

I starten av desember er det venta at Den internasjonale olympiske komiteen (IOC) kjem med ei endeleg avgjerd om russiske utøvarar får lov til å delta under OL i Sør-Korea neste år.

Presidenten i Russlands OL-komité, Alexander Zjukov, var klar i sin tale torsdag:

– Vi nektar fullstendig for at eit statsstøtta dopingsystem har eksistert. Det er klart at ei vilkårslaus godkjenning av McLaren-rapporten er umogleg. Eit slik krav kan ikkje, og bør ikkje, tene som eit hinder for å halde RUSADA utestengt, sa Zjukov.

Leiaren av USAs antidopingkomité, Travis Tygart, omtalte det som ein «trist augneblink i heile denne simple affæren».

– Det var eigentleg ikkje noko anna mogleg utfall basert på deira (russaranes) uvilje mot å innrømme det som ein flaum av bevis viser. No følgjer reine utøvarar spent med for å sjå om IOC omsider tar eit standpunkt som støttar deira rettar eller ikkje, sa Tygart.

