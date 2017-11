Northug usikker før opningshelga på Beitostølen

Det bekrefta landslagssjef Vidar Løfshus til pressa på Beitostølen torsdag.

– Det er Tor Arne (Hetland) som har snakka med Stig Rune (Kveen). Han (Northug) føler seg litt tett i biholene, sa Løfshus.

– Vi ville gjerne sett han på starten her. Skal han ha nokon garanti for å gå neste helg, må han prestere her, så det betyr at Ruka heng i ein tynn tråd, fortsette han.

31-åringen var hos legen tysdag. Samtidig vart avreisa hans til Beitostølen utsett.

– Det er uflaks. Det er vanskeleg å seie. Sjukdom kjem av og til. Det kjem på eit upassande tidspunkt, sa Løfshus.

– Petter er vel rimeleg forbanna når han har fått denne i trynet. Det er ikkje noko han har ønskt seg.

Petter Northug reiste tidlegare heim før start i den planlagte sesongopninga i Bruksvallarna.

(©NPK)