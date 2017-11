Kreml kallar WADA-avgjerda "urettferdig"

– Dette er ubehagelege nyheiter, sa president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov i ein kommentar til WADA-avgjerda torsdag.

– Vi er ikkje einige i avgjerda, og vi meiner ho er urettferdig. Vi har fordømt og held fram å fordømma skuldingar om at dopingsaker har hatt noka form for statleg støtte, heldt han fram.

– Vi førebur oss til dei olympiske leikane.

WADA-styret konkluderte under møtet sitt i Seoul med at RUSADA framleis ikkje har oppfylt krava som er sett for å ta russarane inn i varmen igjen. Det gjer at spekulasjonane om utestenging av Russland frå OL aukar, men den avgjerda er framleis opp til IOC.

Den internasjonale olympiske komiteen skal ta stilling til saka på eit styremøte i byrjinga av desember.

RUSADA har vore utestengd av WADA sidan McLaren-rapporten blei lagt fram. Der blei det hevda at styresmaktene hjelpte til med organisert dopingjuks under Sotsji-OL, mellom anna ved å leggja til rette for utbytting av dopingprøvar frå utøvarar med tilgang til dopingmiddel.

Eitt av krava til WADA til russarane er at konklusjonane i McLaren-rapporten må godtakast.

