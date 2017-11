Ny landslagsavtale på plass for Sveriges fotballkvinner

Fotballforbundet i Sverige stadfestar avtalen onsdag.

– Det har vore ein lang prosess for alle partar. Eg er glad for at vi no kan gå vidare og fokusere på det sportslege, seier landslagskaptein Caroline Seger til nettstaden til forbundet.

– Dette er viktig, også for framtidige generasjonar. Avtalen viser at fotballforbundet synest jentene også er viktige, seier Magnus Erlingmark i spelarforeininga.

Partane vil ikkje røpe innhaldet i den ferske avtalen.

– Vi er fornøgde, seier Erlingmark.

Generalsekretær Håkan Sjöstrand i forbundet seier dette:

– Detaljane er på plass. No ser vi fram til Fotbollsgalan, der damene er ein viktig og vesentleg del når vi vil hylle svensk fotball, seier han.

Fotbollsgalan er ein årleg prisutdelingsseremoni som i år vert arrangert 20. november.

