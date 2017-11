Eliteserien for kvinner sikra viktig sponsoravtale

Samarbeidet vart presentert på ein pressekonferanse på Ullevaal stadion onsdag.

– For det første reknar vi norsk kvinnefotball generelt og Toppserien spesielt som svært interessante objekt kommersielt sett. Gjennom dette sponsoratet treffer vi jenter i alle aldrar, blant anna arbeidstakarar og avgjerdstakarar for framtida, noko som på sikt vil kunne styrkje vår marknadsposisjon. I tillegg har vi fått med oss debatten rundt stillinga for kvinnefotballen i den norske fotballfamilien. Mange aktørar har til no snakket varmt om å bidra, men dei konkrete tiltaka har mangla. No gjer vi noko konkret for å jamne ut forskjellane, seier OBOS-konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Avtalen er femårig. Den inneheld i tillegg prosjekt som skal auke interessa for kvinnefotball og tilrettelegging for meir profesjonalisering. Siraj bekrefta at sjølve sponsoratet er verdt seks millionar kroner. Prosjektpengane kjem i tillegg.

– Denne avtalen vil gi kvinnefotballen eit enormt løft. Midlane gir oss kraft til å sette fart, men i tillegg er dette ei viktig anerkjenning av vår kommersielle verdi, fortel dagleg leiar i Serieforeningen for kvinner Hege Jørgensen

– Det å få OBOS inn som samarbeidspartnar opplever vi som spesielt positivt. Vi har sett korleis dei jobbar rundt avtalen på herresida, og veit at vi no får med oss ein aktør som vil vere med og utvikle produktet betydeleg. Vi gler oss til å ta fatt på dette samarbeidet, avsluttar Jørgensen.

Bustadbyggjelaget er blant anna ligasponsor for 1. divisjon for herrar.

