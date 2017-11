Bjørnebye har ikkje Bendtner-sal i tankane

Tidlegare Arsenal- og Wolfsburg-spiss Bendtner teikna seg tysdag på scoringslista då Danmark tok seg til 2018-VM på Irlands kostnad. 29-åringen, som er toppscorar i Eliteserien med sine 18 fulltreffarar, har hatt ein flott haust i RBK.

– Vi ønsker ikkje å hausse opp noko rundt Nicklas, men det er positivt for RBK at han også gjer det bra for Danmark, seier sportsleg leiar Bjørnebye til NTB.

Rosenborg har tidlegare selt spissprofilar som Christian Gytkjær og Alexander Søderlund etter målrike sesongar, men Bjørnebye fryktar ikkje at Bendtner følgjer same sti.

– Tidlegare har de selt Gytkjær og Søderlund etter sesongslutt. Satsar du på at Bendtner blir i RBK minst fram til VM?

– Vi planlegg ikkje for noko anna, svarar 47-åringen, som ikkje vil kommentere om Bendtners haustform har auka interessa rundt dansken frå andre klubbar.

– Vi har som policy å ikkje kommentere spelarlogistikk. Men vi er svært fornøgd med det Nicklas har gjort hos oss, seier den tidlegare Liverpool-backen Bjørnebye.

